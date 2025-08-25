Єрмак: Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу

Норвегія підтримає Україну в проходженні опалювального сезону та сприятиме закупівлям газу, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

"Окремо говорили про енергетику. Норвегія допоможе Україні пройти зиму, підтримує закупівлі газу. росія ж цілеспрямовано б’є по нашій енергетичній інфраструктурі", - написав Єрмак в телеграмі.

Керівник ОП зазначив що в понеділок відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере

З української сторони був Єрмак, секретар РНБО Рустеа Умєров. З норвезької - державний секретар Королівства Норвегія з питань міжнародних відносин Томас Горнбург та спеціальним представник Королівства Норвегія з питань України Ларс Рагнар Гансен.

"Говорили про ключові речі – дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру, посилення української протиповітряної оборони, гарантії безпеки, енергетичну співпрацю та повернення українських дітей, яких викрала росія", - зазначив Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6848