21:58 25.08.2025

У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайну"

Наступне 30-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Лондоні 9 вересня цього року, передає "Суспільне" з посиланням на речника Міністерства оборони Німеччини.

За його словами, засідання у столиці Великої Британії проведуть у "змішаному форматі", проте порядок денний поки не розголошується.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", - пояснив прессекретар німецького оборонного відомства.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив зі своїм британським колегою Джоном Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

 

Теги: #міноборони #німеччина #рамштайн

