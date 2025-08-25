Інтерфакс-Україна
Події
21:23 25.08.2025

Прем'єрка Свириденко: Ми відкрили два нові транзитні пункти на Дніпропетровщині та Харківщині для розвантаження Павлограда

Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/

Уряд України відкрив ще два нових транзитних пункти у Волоському на Дніпропетровщині та Лозовій на Харківщині для розвантаження Павлограда, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Минулого тижня я відвідала транзитний пункт у Павлограді. Щоб розвантажити цей транзитний пункт, ми відкрили ще два пункти у Волоському на Дніпропетровщині та Лозовій на Харківщині", - написала вона в телеграмі.

За словами Свириденко, через цей транзитний пункт щодня проходило 400-450 людей, що створило критичне навантаження. Умови для людей, особливо маломобільних, були неприйнятними.

"Ми одразу ухвалили рішення змінити локацію й розгорнути додаткові намети ДСНС. Тепер у транзитному пункті стало безпечніше і комфортніше", - пише прем'єрка.

Вона зазначила, що для організованої евакуації закріплено приймаючі області.

Між тим, Рівненська, Кіровоградська та Київська області вже приймають людей: зокрема Київщина розмістила 170 маломобільних людей, що розвантажило центри у Павлограді та Дніпрі. Також Закарпаття приймає сім’ї з дітьми з Донеччини та Дніпропетровщини.

Крім того, Вінницька й Полтавська області готуються до можливого прийому.

"До кінця місяця в 15 областях та у Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, включно з місцями для маломобільних людей. Люди мають виїжджати у безпечні громади", - підсумувала Свириденко.

Як повідомлялося 19 серпня, щонайменше 30 тис. місць для евакуйованих та переселених громадян буде підготовлено до кінця серпня у Києві та ще 15 областях, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, за словами якої лише цього літа з Донецької та Дніпропетровської областей евакуйовано понад 52 тисячі осіб.

 

Теги: #переселенці #свириденко

