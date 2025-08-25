Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією міжнародної парламентської мережі "Об’єднані для України" (United for Ukraine, U4U) під час якої обговорили, зокрема, про безпекові гарантії для України.

"Сьогодні зустрівся з делегацією міжнародної парламентської мережі United for Ukraine. Подякував за постійну політичну підтримку нашої країни. Це дуже важливо зараз, під час війни, і буде не менш важливо після. Ми всі хочемо миру – справедливого й тривалого. Говорили про майбутнє України, про безпекові гарантії, результати зустрічей у Вашингтоні. Окремо обговорили, як можна використати заморожені російські активи для відновлення України", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що "єдиний голос і спільна позиція Європи мають особливе значення".

"Єдиний голос і спільна позиція Європи мають особливе значення. Дякую парламентарям за підтримку та спільне бачення того, що Україна має бути у Європейському Союзі", - акцентував президент.

Глобальна мережа "Об’єднані для України" (United for Ukraine, U4U), об'єднує наразі близько 400 представників національних парламентів країн Європи, США, Канади та інших демократичних держав. Мережа була створена після початку російського повномасштабного вторгнення за ініціативи на той час депутата Європейського парламенту Андрюса Кубіліуса, який зараз є Єврокомісаром з оборони та космосу. Ключова ціль United for Ukraine – це консолідація політичних зусиль та здійсненням тиску на національні уряди та міжнародні інституції, щоб забезпечити Україну зброєю, посилити санкційний тиск на Росію та інвестувати в українську відбудову.