Свириденко: Розраховуємо на підтримку Румунії, щоб Україна та Молдова рухалися шляхом євроінтеграції разом

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у понеділок провела зустріч із румунською делегацією на чолі з віце-прем’єр-міністром – міністром національної оборони Лівіу-Іонутом Моштяну, під час якої, зокрема, обговорили безпекові питання та відбудову України. Окрему увагу сторони приділили питанням євроінтеграції України та Молдови.

"Обговорили ключові напрями: оборона і безпека — високо цінуємо допомогу Румунії, зокрема розглядаємо спільне виробництво дронів та озброєння; відбудова — румунські партнери зацікавлені у проєктах у транспорті, енергетиці, прикордонній інфраструктурі, а також у фінансуванні МСП; досвід фондів ЄС — домовилися активніше співпрацювати у сфері залучення європейського фінансування; кордон — модернізація існуючих та відкриття нових пунктів пропуску разом з Молдовою", - наголосила Свириденко у дописі про зустріч у Телеграмі.

Як зазначила прем'єрка, окрему вагу сторони надали питанню євроінтеграції України. "Ми технічно готові до відкриття перших трьох переговорних кластерів і розраховуємо на підтримку Румунії, щоб Україна та Молдова рухалися цим шляхом разом", - зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття першого Кластеру "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до Європейського союзу за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини".

Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Крім того, в липні Україна завершила оцінку відповідності українського законодавства до права ЄС за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", який є уже пʼятим з шести тематичних Кластерів.