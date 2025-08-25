Інтерфакс-Україна
18:11 25.08.2025

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив посла України в Норвегії Олексія Гавриша послом України в Ісландії за сумісництвом.

Відповідний указ голови держави №659/2025 від 25 серпня опублікований на президентському порталі.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії за сумісництвом", - йдеться в тексті указу.

Як повідомлялося, Зеленський 9 липня 2022 року звільнив В’ячеслава Яцюка з посади посла України в Норвегії та 7 квітня 2025 року призначив на цю посаду Гавриша. Того ж дня він звільнив Ольгу Діброву з посади посла України у Фінлянії та з посади посла України в Ісландії за сумісництвом.

Гавриш, 1985 р.н. працював понад 20 років в енергетиці, інвестиційній діяльності, будівництві. Після 2022 року був радником державного секретаря Міністерства оборони України, головою наглядової ради АТ "Запоріжтрансформатор", тимчасово виконував обовязки голови правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" групи "Нафтогаз".

