17:56 25.08.2025

Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького накласти вето на закон, який передбачав соціальні виплати та безкоштовне медичне обслуговування для непрацюючих громадян України боляче вдарить по 22% економічно неактивних українців у Польщі, тоді як решта 78% біженців у цій країні працевлаштовані, повідомляє директор аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Юрій Григоренко.

"Президентське рішення створює надзвичайно ризикову ситуацію для малозахищених українців, які наразі не працюють, але мають потребу в базовому соціальному захисті. Наприклад, матерів, які не працюють, але мають дітей. У більшості з них чоловіки перебувають в Україні, тому вони не можуть скористатися їхньою страховкою та отримати повну медичну допомогу. Саме ця уразлива група біженців дуже сильно постраждає від змін", — зазначає Григоренко.

За даними Gremi Personal, усього станом на 30 червня 2025 року в Польщі на обліку під тимчасовим захистом перебувало 992 тис 505 українців, або 23% від усіх осіб у ЄС, які мають цей статус. Саном на 2025 рік офіційно сплачують внески до ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych — польське управління соціального страхування) понад 800 тис. українців, що складає 2/3 всіх іноземних працівників у країні.

Григоренко сподівається, що у найближчі місяці закон про допомогу українцям буде підписаний, бо це — вимога Європейського Союзу. "Ані роботодавці, які наймають українців, ані самі громадяни не готові до повернення, і цей закон принципово нічого не змінить у їхній ситуації. Натомість відсутність медичного захисту для й без того вразливої групи українських громадян лише погіршить їхнє становище. Тому мені важко уявити, що саме це і є мета президента", — вважає він.

Що стосується нелегальної роботи у Польщі, то, за словами директора аналітичного центру, "сіра зона" серед іноземців ще існує, але вже не в таких масштабах, як п’ять чи десять років тому.

Також він прогнозує, що зміни, запропоновані президентом Польщі, послаблять почуття безпеки навіть у тих українців, які вже працюють, і це може стати поштовхом до зміни ними країни проживання або навіть повернення в Україну.

Як повідомлялося, Навроцький не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, які втекли від війни. Він заявив, що доступ до польської системи охорони здоров’я мають мати лише ті українці, які докладають зусиль і працюють у Польщі. Навроцький наголосив, що доти, доки ці положення не буде змінено, він не підпише нової редакції закону. Водночас чинні норми діють лише до 30 вересня 2025 року.

