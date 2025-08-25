Інтерфакс-Україна
07:37 25.08.2025

На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

У Миколаївському районі 24 серпня ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV територію Куцурубської громади, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"24 серпня, о 14:29 ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено лінії електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів", – йдеться в оперативній інформації станом на 7.00 понеділка.

Наразі ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.

 

Теги: #знеструмлення #атака_бпла_рф #миколаївська

