На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

У Миколаївському районі 24 серпня ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV територію Куцурубської громади, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"24 серпня, о 14:29 ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено лінії електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів", – йдеться в оперативній інформації станом на 7.00 понеділка.

Наразі ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає.