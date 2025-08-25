Інтерфакс-Україна
07:02 25.08.2025

25 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1279 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1279 RUSSIAN AGRESSION

25 серпня відзначають День примирливого поцілунку, День народження операційної системи Linux, День народження бляшанки.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея.

День примирливого поцілунку

Щорічно 25 серпня планета святкує День примирливого поцілунку - день, присвячений наведенню мостів і вирішенню конфліктів. Це свято є національним у США і просто популярним у світі. Засновником цього дня, подібного до Дня національного примирення, який проводиться 2 квітня, є американка Жаклін Мілгейт з готелю "Хілтон", штат Нью-Йорк. Вона усвідомлювала важливість налагодження стосунків і хотіла визначити день, коли люди могли б зосередитися на відновленні розірваних зв’язків.

Незалежно від того, чи це розбіжності з коханою людиною, другом або колегою, цей день заохочує всіх відкласти в сторону свої суперечки, запропонувати або прийняти вибачення і зміцнити свої зв’язки.

День народження операційної системи Linux

25 серпня у всьому світі святкують День народження операційної платформи Лінукс, яка стала символом усього програмного забезпечення з відкритим кодом.

День народження бляшанки

25 серпня називають Днем народженням бляшанки, чи консервної банки. Бляшанка – ідеальна посудина для тривалого зберігання та транспортування різних страв. Водночас вміст консервної банки інколи смачніший від вишуканих ресторанних страв.

У бляшанках зберігають рибні, м’ясні, овочеві, фруктові консерви. Варто тільки згадати про кільку в томатному соусі, чи тушонку, які з апетитом з’їдають на свіжому повітрі.

У консервних банках нерідко пропонують готові каші: гречану, рисову, пшоняну тощо. Достатньо відкрити бляшанку, викласти готовий продукт на сковорідку та розігріти. Не можна обділити увагою і смачні десерти: фрукти у власному соку. Ось чому важливість консервної банки важко переоцінити, а присвячене їй свято дозволяє висловити вдячність її винахідникам.

Цього дня народилися:

175 років від дня народження Шарля Робера Ріше (1850-1935), французького фізіолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1913);

140 років від дня народження Євгена Васильовича Нагірного (1885-1951), українського архітектора;

110 років від дня народження Олекси Запорізького (справж. - Олексій Ілліч Сеник) (1915-1968), українського поета, байкаря, драматурга (США);

100 років від дня народження Михайла Дмитровича Дихана (1925-2006), українського юриста, історика Болгарії, болгарської діаспори України, засновника і почесного голови Одеського болгарського культурно-просвітницького товариства (1989);

85 років від дня народження Марії Миколаївни Влад (1940-2017), української письменниці, поетеси, журналістки, громадської діячки, однієї з засновниць Жіночої громади Руху та Спілки солдатських матерів;

85 років від дня народження Миколи Григоровича Жулинського (1940), українського літературознавця, критика, громадсько-політичного діяча.

Ще в цей день:

1912 - У Республіці Китай засновано партію Гоміндан ("партія народної держави");

1915 - Німецькі війська взяли Брест-Литовськ;

1918 - Побачив світ перший номер газети "Звон" (Дзвін) під редакцією Янки Купали;

1919 - Під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Фастів;

1929 - Дирижабль "Граф Цепеллін", що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско;

1933 - Домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн;

1941 - Радянські і британські війська окупували Іран;

1964 - Радянський дисидент, українець Петро Григоренко був позбавлений звання генерал-майора;

1991 - Під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар;

1991 - Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.

Церковне свято:

День пам'яті апостола від 70-ти Тита.

Апостол Тит був одним із сімдесяти учнів Христа. Тит був родом з острова Крит, зі знатної родини. В юності він почав вивчати грецьку філософію і стародавніх поетів і вирізнявся доброчесністю, скромністю і цнотливістю.

Коли Титу виповнилося 12, він уві сні почув голос: підлітку радили покинути філософію і знайти мудрість, що рятує. Тит знайшов книги пророків, які говорили про прихід Спасителя і прочитав їх.

Згодом до Криту дійшла чутка, що в Палестині з'явився Великий Пророк, який творить чудеса. Правитель Криту відправив Тита, як одного з найосвіченіших, до Єрусалима - чи так це насправді. Тит послухав проповіді Христа і увірував у Господа. Пізніше він був свідком страждань і смерті Ісуса, його воскресіння і вознесіння. У день П'ятидесятниці Тит почув, як 12 учнів Христа здобули дар говорити різними мовами світу, зокрема й критським діалектом.

Апостол Павло хрестив Тита, і той став його найближчим учнем, супроводжуючи його в місіонерських подорожах. Через деякий час Тита висвятили на єпископа Критського, за його молитвами не раз траплялися чудеса. Єпископ мирно помер у глибокій старості.

Іменини: Володимир, Іван, Мойсей.

