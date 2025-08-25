ЦПД спростував інформацію про призупинку постачання озброєння США для України

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував повідомлення про нібито призупинення постачання озброєнь США для України.

Як наголошується у телеграм-каналі ЦПД, ця інформація є дезінформацією, яка свідомо поширюється під виглядом свіжої новини: "Інформація про "призупинку постачання озброєнь США" для України - дезінформація, яку свідомо вкинули в наш інформаційний простір під виглядом свіжої новини. Насправді ж - це старий фейк, якому вже не перший місяць", – підкреслюють у повідомленні Центру протидії дезінформації, опублікованому в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15403