Через ракетний удар РФ знеструмлено населені пункти Сумського району – ОВА

Унаслідок атаки російських військ знеструмлено частину населених пунктів Білопільської та Ворожбянської громад Сумського району, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму телеграм-каналі.

Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, щойно безпекова ситуація дозволить.

"Сьогодні ввечері ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області - застосував керовані авіабомби та ударні дрони. На щастя, обійшлося без постраждалих.", – наголосив очільник ОВА.

За словами Григорова, загроза повторних ударів зберігається. Він закликає залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/530