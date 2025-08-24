Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

Близько двох десятків атак зафіксовано на території Дніпропетровської області протягом дня, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, ворог бив по Нікопольському району безпілотниками та артилерією. "Цілили по райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах", – зазначив Лукашук.

У Покровській громаді постраждав 40-річний начальник караулу пожежно-рятувального підрозділу, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджене пожежне депо, службовий автомобіль, інфраструктура та лінія електропередачі.

У Синельниківському районі обстріл дронами спричинив пожежу у Межівській громаді та пошкодження приватної оселі.

"За уточненими даними через ранкову атаку по Маломихайлівській громаді пошкоджено 12 приватних будинків та газогін. Також ворог атакував Криворізький район безпілотниками й артилерією. є пошкодження у житловому секторі", - йдеться в повідомленні.