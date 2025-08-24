Інтерфакс-Україна
15:47 24.08.2025

Україна та Канада досягли домовленості щодо виробництва дронів

Україна та Канада досягли домовленості щодо виробництва дронів
Україна та Канада досягли чітких домовленостей щодо виробництва дронів та щодо плану реалізації безпекової угоди між країнами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є важливі підписані документи, є чіткі домовленості, план дійсної реалізації безпекової угоди між нашими країнами. Також говоримо про угоду про адміністративну допомогу в митних справах, було підписано на рівні наших міністрів. Та домовленість щодо виробництва дронів", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у неділю.

Президент зауважив, що пріоритетом є дрони на фронт, оскільки є суттєвий дефіцит фінансування і необхідність значно збільшити постачання дронів.

"Зараз саме дрони є такою зброєю. Треба тримати фронт. Треба наносити відповідні удари. Захищаючи свою енергетику. Наносити удари по цілям ворога. І тому дрони в цьому захисті і в таких тактичних кроках – це норма", - наголосив він.

