15:12 24.08.2025

Генштаб ЗСУ: уражено Сизранський нафтопереробний завод

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) та Сил безпілотних систем (СБС) уразили Сизранський нафтопереробний завод, що має проєктну потужність до 8,5 млн тон нафти на рік (близько 3,08% загального обсягу нафтопереробки в РФ), повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 24 серпня 2025 року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника — Сизранському нафтопереробному заводу (Самарська область РФ)", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Сизранський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам РФ. У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації. Результати завданого ураження уточнюються.

Раніше в цей день Генштаб підтвердив удар по морському терміналу Усть-Луга та кількох логістичних об'єктах ворога на території Бєлгородської та Воронезької областей.

Теги: #генштаб_зсу #сизранський_нпз #ураження

