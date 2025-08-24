Інтерфакс-Україна
15:03 24.08.2025

На Харківщині ліквідовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га

Майже дві доби знадобилося рятувальникам, аби повністю загасити масштабну пожежу, що виникла 22 серпня близько 15:10 на території Артемівського лісництва ДП "Ліси України" неподалік с. Діброва Оскільської громади Ізюмського району Харківської області.

"24 серпня о 14:00 масштабну лісову пожежу площею 102 га повністю ліквідовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, пожежу було локалізовано 23 серпня, о 12:08. До її ліквідації були залучені підрозділи ДСНС, лісгоспу, пожежні модулі. Крім того, працювали сапери ДСНС, які перевіряли територію, проїзні шляхи та протипожежні розриви, аби убезпечити шляхи пересування пожежної техніки.

Загалом від ДСНС було залучено 66 рятувальників та 21 одиниця техніки, від лісгоспу - 14 працівників та 9 одиниць техніки.

Теги: #лісова_пожежа #харківська_область

