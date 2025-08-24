Порт Усть-Луга в РФ під атакою дронів – ЦПД

Порт Усть-Луга в РФ під атакою дронів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"росія під масованою атакою. Порт Усть-Луга, різна інша інфраструктура ворога, задіяна в економіці війни, також страждає", - написав він у телеграмі.

Коваленко пояснив, що Усть-Луга є найбільшим морським хабом у Балтії, який має Росія. "Атака вже далеко не перша на нього. Тіньовий флот, підсанкційна нафта, все там", - зазначив керівник ЦПД.

У свою чергу російські ЗМІ з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка повідомляють, що вранці в неділю начебто внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на терміналі газової компанії НОВАТЕК в Усть-Лузі. За його словами, в атаці на найбільший російський порт на Балтійському морі було задіяно 10 БПЛА.