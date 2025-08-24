Інтерфакс-Україна
Події
09:20 24.08.2025

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Ми хочемо та маємо передати у спадок своїм нащадкам сильну, незалежну та європейську Україну, ми будуємо державу, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мир, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це не тільки наша мета, це саме те, що ми хочемо й маємо передати у спадок своїм дітям та онукам: Україну сильну, Україну рівну, Україну європейську, Україну незалежну. Щоб уже розірвати замкнені кола історії, у яких кожному поколінню чогось не вистачало, аби зберегти, зберегти незалежність, і кожне нове покоління заходило на новий виток. І знову змушене братися за зброю, знову має захищати себе і відвойовувати свободу", - сказав Зеленський у зверненні до Дня Незалежності.

Він наголосив, що ми не маємо передати цього нащадкам, а "будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі".

"Щоб на цій площі, на майдані нашої Незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти, наші онуки святкували День Незалежності. В мирі. У спокої. З упевненістю в майбутньому. З повагою і вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні, війні за незалежність. Хто вистояв, хто зміг, хто переміг", - зауважив президент.

За його словами, задля такої мети варто жити, і за це ми й стоїмо.

Теги: #зеленський #день_незалежності

