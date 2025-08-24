Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Сьогодні і США, і Європа погоджуються у тому, що Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, наша держава не жертва, а боєць, і не просить, а пропонує передові оборонні технології, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує. Союзництво та партнерство. Найкращу армію у Європі. Передові оборонні технології. Досвід стійкості", - сказав Зеленський у зверненні до Дня Незалежності.

"Ми кажемо: "Нам потрібен ЄС". Так. Але ми потрібні йому не менше. І це визнають усі. І такою визнають Україну. Не бідною родичкою, а сильним союзником", - додав він.

Президент зауважив, що саме про це "Коаліція охочих", а також візит до Вашингтона у понеділок.

"Про це й про те, як забезпечити сталий, надійний, тривалий мир. Україна отримає його, бо отримає гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть у голову не змогла прийти думка напасти на Україну", - наголосив глава держави.