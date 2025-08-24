Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

Фото: Associated Press

Україна прагне достойного та всеосяжного миру, розраховує на силу всього світу, і не надто вірить "російським голубам миру", тому буде покладатися на власні ракети "Фламінго", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна сильніша й себе поважає. І Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам. І коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з’являються Збройні Сили на Курщині. Коли ворог б’є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла й тепла, тоді палають його НПЗ. І ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б’є справедливість", - сказав Зеленський у зверненні до Дня Незалежності.

Він додав, що так само, коли РФ атакує щодня українські мирні міста, лікарні школи та вбиває цивільних і дітей, вона у відповідь отримує "Павутину", так б’є Україна, коли її заклики до миру не чують.

"Скільки разів ми пропонували припинення вогню? Скільки разів ми казали: "Ми хочемо тиші, ми прагнемо миру"? Але достойного та всеосяжного, і тому розраховуємо на силу всього світу. І тому не надто віримо російським голубам миру, і тому будемо покладатись на українські "Фламінго", - наголосив президент.

За його словами, "Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який "рускіє" називають "компромісом", необхідний справедливий мир. І лише українці будуть вирішувати своє майбутнє, світ це знає та поважає, і сприймає Україну рівною.

"Україна, яка може реально за добу зібрати й об’єднати довкола себе лідерів світу. Україна, з якою хоче спільно виробляти дрони Америка, весь світ. Україна, яка відновила єдність Європи та США і тепер є основою цього союзу. Україна, яка стоїть на своєму й може постояти за себе. А тому Україну чують, з Україною рахуються, до неї дослухаються. Її місце – за столом, їй не кажуть: "Почекайте за дверима". Їй кажуть: "Вирішувати тільки вам", - резюмував Зеленський.