Інтерфакс-Україна
Події
09:18 24.08.2025

Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

2 хв читати
Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"
Фото: Associated Press

Україна прагне достойного та всеосяжного миру, розраховує на силу всього світу, і не надто вірить "російським голубам миру", тому буде покладатися на власні ракети "Фламінго", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна сильніша й себе поважає. І Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати в життя те, що необхідно нам. І коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з’являються Збройні Сили на Курщині. Коли ворог б’є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла й тепла, тоді палають його НПЗ. І ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б’є справедливість", - сказав Зеленський у зверненні до Дня Незалежності.

Він додав, що так само, коли РФ атакує щодня українські мирні міста, лікарні школи та вбиває цивільних і дітей, вона у відповідь отримує "Павутину", так б’є Україна, коли її заклики до миру не чують.

"Скільки разів ми пропонували припинення вогню? Скільки разів ми казали: "Ми хочемо тиші, ми прагнемо миру"? Але достойного та всеосяжного, і тому розраховуємо на силу всього світу. І тому не надто віримо російським голубам миру, і тому будемо покладатись на українські "Фламінго", - наголосив президент.

За його словами, "Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який "рускіє" називають "компромісом", необхідний справедливий мир. І лише українці будуть вирішувати своє майбутнє, світ це знає та поважає, і сприймає Україну рівною.

"Україна, яка може реально за добу зібрати й об’єднати довкола себе лідерів світу. Україна, з якою хоче спільно виробляти дрони Америка, весь світ. Україна, яка відновила єдність Європи та США і тепер є основою цього союзу. Україна, яка стоїть на своєму й може постояти за себе. А тому Україну чують, з Україною рахуються, до неї дослухаються. Її місце – за столом, їй не кажуть: "Почекайте за дверима". Їй кажуть: "Вирішувати тільки вам", - резюмував Зеленський.

Теги: #зеленський #день_незалежності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 24.08.2025
Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

09:20 24.08.2025
Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

09:19 24.08.2025
Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

09:16 24.08.2025
За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

09:14 24.08.2025
Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

09:08 24.08.2025
Одного дня відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом, як одна сім’я, як одна країна – Зеленський

Одного дня відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом, як одна сім’я, як одна країна – Зеленський

08:57 24.08.2025
Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

06:59 24.08.2025
24 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18:04 23.08.2025
Зеленський підписав ще два санкційних укази, до списку увійшли родичі Путіна

Зеленський підписав ще два санкційних укази, до списку увійшли родичі Путіна

14:41 23.08.2025
Зеленський поговорив з премʼєром Нідерландів зокрема про гарантії безпеки для України

Зеленський поговорив з премʼєром Нідерландів зокрема про гарантії безпеки для України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

Одного дня відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом, як одна сім’я, як одна країна – Зеленський

ОСТАННЄ

Прем’єр Канади прибув в Київ в День незалежності України

За ніч знешкоджено 48 ворожих БпЛА із 72, є влучання у 10 локаціях

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

Сирський: Найкращий гарант незалежності – українське військо

США схвалили продаж Україні понад 3 тис. ракет ERAM

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

США місяцями блокують удари України по РФ далекобійною зброєю

Українські бійці підняли синьо-жовті прапори над селами у Курській області

Прикордонники знищили телевежу і склад із пальним росіян на Північно-Слобожанському напрямку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА