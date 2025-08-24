За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі, українці продовжують убивати міф про непереможну російську армію, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ви знаєте, вже стала мемом фраза "Взяти Київ за три доби". А правда в тому, що за понад тисячу днів війни росія не змогла захопити більше 1% нашої землі. І ми будемо про це казати. Будемо, бо це вбиває міф про непереможну російську армію. Ми це довели. Ми продовжуємо доводити зараз", - сказав він у зверненні до Дня Незалежності.

Президент додав, що сьогодні незалежність гартується на полі бою, вона закриває небо щоночі, рятує життя в лікарнях, гасить вогонь і навчає.

"Незалежність не спить цілодобово, працюючи на оборонних підприємствах, бо так важливо, аби наші воїни мали все, аби незалежність мала все, щоб себе захистити. Незалежність – за кермом, у дорозі до тих, хто цього потребує. Незалежність б’ється на ринзі, на світових аренах і сценах, де виступають українці. Вона на сторінках книжок, у словах віршів, які пишуть українці", - зауважив президент.

"Коли від ворога ми чуємо щодня: "Немає такої держави, немає такої нації". І коли ми щодня доводимо зворотне. Ми доводимо, що українці є й українці будуть на цій землі, на цій площі, де через сто років стоятимуть наші наступні покоління. І через сто років відзначатимуть тут День Незалежності України", - наголосив Зеленський.