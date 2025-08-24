Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

Україна має характер, руки, які тримають щит і захищають своє, і ми захищаємо своє майбутнє, за яке віддали життя наші герої, а також прагнемо повернутися до мирного життя, але знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Бо Україна має характер. Кам’яну витримку, погляд, який ми не відводимо, і руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє. Свою землю, свою культуру, свою тисячолітню історію, доказом якої є засновники Києва. І захищаємо своє майбутнє, за яке віддали життя наші герої", - сказав Зеленський у зверненні до Дня Незалежності.

Він наголосив, що імена героїв, які захистили незалежність, ніколи не будуть забуті та зраджені.

"І саме тут, на Майдані, українці часто прощаються з героями на щиті. І кожен, хто був хоча б раз на такому прощанні, і кожен, хто втратив когось у цій війні, має свій особистий рахунок до росії назавжди й пообіцяв собі не забути своїх героїв. Уособлення такої клятви – ось це поле народної пам’яті", - додав президент.

За його словами, у кожному маленькому прапорці – чиясь велика історія, вчинок і вибір на користь України та майбутнього. Глава держави уточнив, що саме - свободи в мирі та миру у свободі.

"Це філософія, яку відображає в нашій культурі образ козака Мамая, який здобув свободу, а тому може відкласти зброю та взяти до рук кобзу. Про всяк випадок тримаючи шаблю близько, але повернутися до мирного, цивільного життя. Це те, чого всі ми прагнемо. І знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти", - зауважив Зеленський.

Президент подякував усім, хто це робить 1278 днів цієї війни за незалежність.

"Український воїн. Український волонтер. Лікар. Рятувальник. Вчитель. Наша молодь. Наші батьки. Кожен українець та кожна українка. Дякую вам усім. За те, що ми вже пройшли. І за ту Україну, яку ми з вами творимо разом. За ту Україну, якою вона вже є зараз. Яка стала дорослою 24 лютого", - резюмував він.