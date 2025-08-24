Інтерфакс-Україна
09:08 24.08.2025

Одного дня відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом, як одна сім’я, як одна країна – Зеленський

Майдан незалежності – це значно більше, ніж головна площа країни, бо це символ її незалежності, сьогодні на Майдані можна знайти символи того, як ми долаємо цю війну, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні День Незалежності України. Я знаходжусь зараз тут, у серці Києва, на майдані Незалежності. І саме тут найкраще відчувається, що таке незалежність, чому вона для нас така важлива. І чому Майдан – значно більше, ніж головна площа країни. Бо це є символ – символ незалежності, її хранитель. Це місце, де завжди твориться історія, народжується енергія, сила наших людей у часи, коли незалежність опиняється під загрозою", - сказав Зеленський у зверненні до Дня Незалежності.

Президент наголосив, що зараз, коли йде повномасштабна війна за незалежність, на Майдані можна знайти важливі символи того, "як ми боремось, за що ми боремось і як долаємо ми цю війну". Він додав, що ці символи – довкола нас, у цьому монументі Незалежності.

"Всередині він має залізобетонний каркас і реально здатний витримати ураган. Так і наша Україна вистояла супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю. У цьому "Нульовому кілометрі". Це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст. До нашого Донецька, нашого Луганська, нашого Криму. І сьогодні ці позначки – вони мають уже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри", - зауважив Зеленський.

За його словами, позначки "нагадують, що все це – Україна".

"І там – наші люди, і жодна відстань між нами це не змінить, і жодна тимчасова окупація це не змінить. І одного дня ця відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом як одна сім’я, як одна країна. І це лише питання часу. І Україна вірить, що зможе цього досягти – досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна", - наголосив президент.

