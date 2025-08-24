Інтерфакс-Україна
Події
09:03 24.08.2025

За ніч знешкоджено 48 ворожих БпЛА із 72, є влучання у 10 локаціях

1 хв читати
За ніч знешкоджено 48 ворожих БпЛА із 72, є влучання у 10 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони станом на 9:00 неділі знешкодили 48 ворожих БпЛА із 72, що атакували Україну минулої ночі, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА та ракети на 10 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни", - ідеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 24 серпня (із 22.00 23 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорога - РФ, а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Теги: #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:21 21.08.2025
ППО знешкодила вночі 577 з 614 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 11 локаціях

ППО знешкодила вночі 577 з 614 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 11 локаціях

04:40 21.08.2025
На Львівщині працює ППО – ОВА

На Львівщині працює ППО – ОВА

18:45 20.08.2025
Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

09:44 20.08.2025
ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів

ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів

09:43 18.08.2025
РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

08:29 16.08.2025
ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

09:12 14.08.2025
Захисники України вночі знищили 24 із 45 ворожих дронів

Захисники України вночі знищили 24 із 45 ворожих дронів

08:16 13.08.2025
ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

09:21 07.08.2025
ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

ОСТАННЄ

Рубіо в День незалежності: США віддані майбутньому України як незалежної держави

Зеленський: Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила й міць, аби жити в безпеці та мирі

Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє, – Зеленський

Зеленський: Ми не надто віримо російським голубам миру, тому будемо покладатись на українські "Фламінго"

За понад тисячу днів війни РФ не змогла захопити більше 1% української землі – Зеленський

Ми прагнемо повернутися до мирного життя і знаємо: цього ніхто не подарує, це можна тільки вибороти - Зеленський

Одного дня відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом, як одна сім’я, як одна країна – Зеленський

Прем’єр Канади прибув в Київ в День незалежності України

Світові лідери вітають Україну з Днем незалежності

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 81 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА