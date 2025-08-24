За ніч знешкоджено 48 ворожих БпЛА із 72, є влучання у 10 локаціях

Сили оборони станом на 9:00 неділі знешкодили 48 ворожих БпЛА із 72, що атакували Україну минулої ночі, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА та ракети на 10 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни", - ідеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 24 серпня (із 22.00 23 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорога - РФ, а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.