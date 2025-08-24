Інтерфакс-Україна
Події
07:43 24.08.2025

США місяцями блокують удари України по РФ далекобійною зброєю

2 хв читати
США місяцями блокують удари України по РФ далекобійною зброєю

Міністерство оборони США вже протягом кількох місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Як пише видання, за нової адміністрації (президента США Дональда Трампа – ІФ-У) Пентагон запровадив неоголошену процедуру схвалення на високому рівні, яка не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях вглибину Росії.

У публікації пишуть, що як мінімум один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по цілі на території Росії, але отримала відмову.

За даними джерел WSJ, дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони США Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують дані для наведення на ціль від США.

Розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбрідж Колбі.

ЗМІ вказували на те, що він відомий тим, що вважає протистояння з Китаєм настільки важливим завданням, що задля цього можна пожертвувати військовими зобов'язаннями США в інших регіонах світу. Також його пов'язували із короткочасним призупиненням постачань Україні на початку липня.

"Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території", - сказано в публікації.

Також у виданні нагадують, що Трамп цього тижня писав про те, що війну неможливо виграти, обмежуючись оборонними діями, проте до жодних практичних наслідків, за словами джерел видання, ця заява не призвела.

WSJ додає, що на запит про коментар не відповіли ні представники України, ні Пентагон.

 

Теги: #сша #удари #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:56 24.08.2025
США схвалили продаж Україні понад 3 тис. ракет ERAM

США схвалили продаж Україні понад 3 тис. ракет ERAM

03:03 24.08.2025
Українські дрони завдали ударів по російських НПЗ та нафтопроводу "Дружба" – Мадяр

Українські дрони завдали ударів по російських НПЗ та нафтопроводу "Дружба" – Мадяр

22:29 23.08.2025
Росія планує виробництво понад 6 тис. "щахедів" в місяць - ЗМІ

Росія планує виробництво понад 6 тис. "щахедів" в місяць - ЗМІ

16:04 23.08.2025
Президент Фінляндії: Росія хоче продовжувати війну, щоб розширити контроль над територіями

Президент Фінляндії: Росія хоче продовжувати війну, щоб розширити контроль над територіями

12:10 23.08.2025
Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

Акції РФ впали на 2,3% після відмови Путіна від зустрічі з Зеленським – ЦПД

06:20 23.08.2025
Зеленський готовий обговорювати територіальні питання з Путіним - ЗМІ

Зеленський готовий обговорювати територіальні питання з Путіним - ЗМІ

05:00 23.08.2025
Лавров заявляє, що зустріч Путіна і Зеленського не планується - ЗМІ

Лавров заявляє, що зустріч Путіна і Зеленського не планується - ЗМІ

04:06 23.08.2025
Спецпредставник Келлог збирається відвідати Київ - ЗМІ

Спецпредставник Келлог збирається відвідати Київ - ЗМІ

06:26 21.08.2025
Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

13:37 18.08.2025
Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Найкращий гарант незалежності – українське військо

США схвалили продаж Україні понад 3 тис. ракет ERAM

Сили оборони відновили контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині

ЗСУ та РДК відбили штурм на Донеччині й взяли в полон 16 російських військових

Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

ОСТАННЄ

Прем'єр Канади збирається до Європи, щоб обговорити безпеку й оборону

Сирський: Найкращий гарант незалежності – українське військо

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Українські бійці підняли синьо-жовті прапори над селами у Курській області

24 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Прикордонники знищили телевежу і склад із пальним росіян на Північно-Слобожанському напрямку

Окупанти втратили 67 осіб на покровському напрямку, усього на фронті 134 боєзіткнення - Генштаб

Будівлю Євроради підсвітили кольорами українського стягу - Кошта

Українські морпіхи підняли прапор на Херсонщині в тилу ворогу

Мерц: До миру ще далеко, але ми зробили перші кроки - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА