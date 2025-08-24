США місяцями блокують удари України по РФ далекобійною зброєю

Міністерство оборони США вже протягом кількох місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Як пише видання, за нової адміністрації (президента США Дональда Трампа – ІФ-У) Пентагон запровадив неоголошену процедуру схвалення на високому рівні, яка не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях вглибину Росії.

У публікації пишуть, що як мінімум один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по цілі на території Росії, але отримала відмову.

За даними джерел WSJ, дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони США Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують дані для наведення на ціль від США.

Розробив цю процедуру заступник міністра оборони Елбрідж Колбі.

ЗМІ вказували на те, що він відомий тим, що вважає протистояння з Китаєм настільки важливим завданням, що задля цього можна пожертвувати військовими зобов'язаннями США в інших регіонах світу. Також його пов'язували із короткочасним призупиненням постачань Україні на початку липня.

"Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території", - сказано в публікації.

Також у виданні нагадують, що Трамп цього тижня писав про те, що війну неможливо виграти, обмежуючись оборонними діями, проте до жодних практичних наслідків, за словами джерел видання, ця заява не призвела.

WSJ додає, що на запит про коментар не відповіли ні представники України, ні Пентагон.