Окупанти втратили 67 осіб на покровському напрямку, усього на фронті 134 боєзіткнення - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 67 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 40 атак, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 67 окупантів та ще 40 – поранили", - ідеться в зведенні.

Також знищено міномет, 16 БпЛА, три пункти управління БпЛА, два автомобілі, один мотоцикл, засіб РЕБ та пошкоджено гармату, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.

Загалом на Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. П’ять бойових зіткнень досі тривають.

Бої відбувались ще на 10 напрямках: Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському.

"З початку доби відбулося 134 бойових зіткнень, противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, здійснив 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - сказано в зведенні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0o5t4sennpmWRhe597v6cKx7EhG3EvtZ4MbxhYDuFdCzf9wJDW9t5duuBbHomhQ9Xl