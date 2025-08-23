Інтерфакс-Україна
18:04 23.08.2025

Зеленський підписав ще два санкційних укази

Президент України Володимир Зеленський підписав у суботу два укази щодо санкцій проти російського агресора й його спонсорів.

"Продовжуємо нашу санкційну роботу. Підписав сьогодні два укази. Перший – синхронізація в Україні санкцій партнерів, зокрема санкцій Канади. Це 100 % синхронізації цьогорічних канадійських санкцій проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на російську війну", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Разом з партнерами, за словами президента, Україна готує "також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів; усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу".

"Другий указ за сьогодні – це санкції проти 28 громадян різних країн, які однаково допомагають росіянам утримувати режим окупації на нашій землі та фактично спонсорують російську державу", - зазначив також Зеленський.

По кожному прізвищу таких осіб, за словами президента, ведеться робота "також із правоохоронними органами країн-партнерів. "Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців", - підкреслив Зеленський.

