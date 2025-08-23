Дві людини травмувалися внаслідок ДТП у Києві - поліція

Фото: https://t.me/gunpKyiv

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди з двома потерпілими в Києві в суботу, повідомляє пресслужба столичної поліції.

"Встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом на вулиці Олени Теліги", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в результаті аварії травмувалися двоє осіб, а саме 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Потерпілих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, яка документує обставини автопригоди.