Інтерфакс-Україна
Події
14:41 23.08.2025

Зеленський поговорив з премʼєром Нідерландів зокрема про гарантії безпеки для України

1 хв читати
Зеленський поговорив з премʼєром Нідерландів зокрема про гарантії безпеки для України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом зокрема гарантії безпеки для України, які б могли "наблизити реальний мир".

"Говорили про нашу дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні. Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словам, обговорили гарантії безпеки. "Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки", - зазначив президент України.

Співрозмовники говорили також про спільні проєкти, "про інвестиції в українське оборонне виробництво". "Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом", - написав Зеленський.

"Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя", - зазначив він.

Теги: #розмова #нідерланди #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 23.08.2025
Зеленський призначив Колосова головою Покровської райдержадміністрації

Зеленський призначив Колосова головою Покровської райдержадміністрації

11:36 23.08.2025
Зеленський в День прапора: ми свою землю не подаруємо окупанту

Зеленський в День прапора: ми свою землю не подаруємо окупанту

18:01 22.08.2025
Трамп: Я не хотів би бути на зустрічі Зеленського та Путіна

Трамп: Я не хотів би бути на зустрічі Зеленського та Путіна

15:32 22.08.2025
Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

15:20 22.08.2025
Зеленський щодо заяв Лаврова: Я не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору

Зеленський щодо заяв Лаврова: Я не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору

14:51 22.08.2025
Посол Корнійчук сподівається на організацію візиту Зеленського в Ізраїль до кінця 2025 р.

Посол Корнійчук сподівається на організацію візиту Зеленського в Ізраїль до кінця 2025 р.

11:40 22.08.2025
Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

10:58 21.08.2025
Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

10:25 21.08.2025
Зеленський попросив Трампа, щоб Будапешт не блокував вступ України до ЄС

Зеленський попросив Трампа, щоб Будапешт не блокував вступ України до ЄС

00:04 21.08.2025
Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки США, ЄС та НАТО щодо гарантування безпеки України

Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки США, ЄС та НАТО щодо гарантування безпеки України

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

ОСТАННЄ

На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

На Харківщині під час ворожого обстрілу поранено дільничного поліцейського

Окупанти атакували з дрона підлітка в Херсонській області, він госпіталізований – обладміністрація

Окупанти атакували дроном мікроавтобус в Дніпроперовській області, є загиблий

Рада підприємців при президенті розбилася по галузевим групам та обговорила з прем’єркою Програму уряду

Метро "Майдан незалежності" зачинять на День незалежності вранці, низку наземних маршрутів скоротять

Евакуації з небезпечних зон потребують близько 237 тис. людей - Мінрозвитку

Окупанти удвічі збільшили добову кількість обстрілів міст та сіл Донецької області, в Костянтинівці 2 загиблих

Короткочасний дощ пройде на День незалежності по всій Україні, повітря буде прохолодним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА