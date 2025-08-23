Зеленський поговорив з премʼєром Нідерландів зокрема про гарантії безпеки для України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом зокрема гарантії безпеки для України, які б могли "наблизити реальний мир".

"Говорили про нашу дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні. Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словам, обговорили гарантії безпеки. "Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки", - зазначив президент України.

Співрозмовники говорили також про спільні проєкти, "про інвестиції в українське оборонне виробництво". "Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом", - написав Зеленський.

"Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя", - зазначив він.