Зеленський призначив Колосова головою Покровської райдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області Володимира Колосова, який раніше вже виконував обов'язки голови райдержадміністрації та начальника Покровської районної військової адміністрації.

"Призначити Колосова Володимира Павловича головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області", - йдеться в тексті розпорядження №101/2025-рп від 23 серпня, опублікованого на сайті голови держави.

Колосов, 1962 р.н., є жителем Покровська та до 2021 року працював на місцевій агрофірмі "Агротіс". У 2021 році обрався депутатом до Покровської районної ради від партії "Порядок" і тоді ж став заступником голови райдержадміністрації. В 2023 році був призначений першим заступником голови Покровської райдержадміністрації.

17 квітня 2025 року Зеленський звільнив Володимира Замотаєва з посади голови Покровської райдержадміністрації за його заявою, і відтоді Колосов був в.о. начальника райадміністрації.