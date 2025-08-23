Інтерфакс-Україна
Події
13:55 23.08.2025

Окупанти атакували дроном мікроавтобус в Дніпроперовській області, є загиблий

Одна людина загинула, п'ятеро постраждали внаслідок удару російського дрона по мікроавтобусу в Синельниківському районі Дніпропетровської області в суботу, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог влучив дроном в мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині. Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали", - написав Лисак в Телеграм.

Також голова обладміністрації повідомив, що росіяни вранці завдали удар керованими авіабомбами по території Маломихайлівської громади Синельниківського району. Постраждали двоє людей, у тому числі 10-річна дитина.

Теги: #атака_рф #донецька_область #лисак

