Окупанти атакували дроном мікроавтобус в Дніпроперовській області, є загиблий

Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124

Одна людина загинула, п'ятеро постраждали внаслідок удару російського дрона по мікроавтобусу в Синельниківському районі Дніпропетровської області в суботу, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог влучив дроном в мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині. Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали", - написав Лисак в Телеграм.

Також голова обладміністрації повідомив, що росіяни вранці завдали удар керованими авіабомбами по території Маломихайлівської громади Синельниківського району. Постраждали двоє людей, у тому числі 10-річна дитина.