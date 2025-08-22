Інтерфакс-Україна
Події
22:14 22.08.2025

Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 79 КАБ. Крім того, застосував 1419 дронів-камікадзе, здійснив 3033 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28146

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 22.08.2025
КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

15:32 22.08.2025
Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

15:18 22.08.2025
РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

13:14 22.08.2025
Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів - Свириденко

Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів - Свириденко

12:44 22.08.2025
Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

11:40 22.08.2025
Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

03:49 22.08.2025
Армія РФ атакувала українські позиції ще на 11 напрямках - Генштаб

Армія РФ атакувала українські позиції ще на 11 напрямках - Генштаб

23:08 21.08.2025
Окупанти втратили 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

21:05 21.08.2025
Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

20:47 21.08.2025
Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися в Степногірську Запорізької області – DeepState

Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися в Степногірську Запорізької області – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

ОСТАННЄ

Меліоративне майно до 1 січня 2026р передадуть Держрибагентству - Мінекономіки

Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Миколаївській області - ОВА

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

Сутички відбулись у Вінниці при спробі поліцейських заблокувати громадянина, якого розшукував ТЦК

Дві масштабні пожежі в екосистемах у передмісті Харкова локалізовано, триває їх ліквідація

Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА