Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 79 КАБ. Крім того, застосував 1419 дронів-камікадзе, здійснив 3033 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28146