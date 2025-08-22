США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

Фото: Unsplash

У середу також відбулася більш широка зустріч керівників оборонних відомств НАТО під головуванням голови Військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне (Giuseppe Cavo Dragone), на який, зокрема було заявлено, що США, ймовірно, можуть надати Україні повітряну підтримку у рамках гарантій безпеки, повідомляє CNN.

Також у середу відбулася зустріч між головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Деном Кейном (Dan Caine), командувачем Європейського командування США та Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі генералом Алексом Гринкевичем (Alexus Grynkewich) та керівниками оборонних відомств ключових європейських країн.

За інформацією мовника, цього тижня військові керівники та планувальники обговорювали різні варіанти: від повітряної підтримки США (безпілотними та пілотованими літаками) до того, які країни готові надіслати свої війська до України, які бази НАТО будуть використовуватися тощо.

"Можлива повітряна підтримка була основною темою обговорення, і що, хоча в адміністрації Трампа існує певне занепокоєння щодо залучення американських пілотів до виконання пілотованих місій повітряної підтримки над Україною, існує більша відкритість до виконання безпілотних місій повітряної підтримки", - повідомляє телекомпанія з посиланнями на обізнане джерело.

Американські пілоти також можуть бути залучені до проведення розвідувальних польотів над Україною з метою отримання високоякісних зображень лінії фронту та переміщень військ. Це буде частиною проміжного варіанту, який не передбачає залучення американських винищувачів до виконання поліцейських місій, повідомили джерела, обізнані з поточними дискусіями щодо гарантій безпеки.

Бен Дженсен (Ben Jensen), старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав CNN, що навіть місії безпілотних літаків будуть важливим кроком, оскільки це "залишить у Росії сумнів щодо того, наскільки серйозно США налаштовані".