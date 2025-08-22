Трамп: Я не хотів би бути на зустрічі Зеленського та Путіна

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб відбулась зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, щоб побачити, "що в них вийде", але він волів би "не бути там".

"Подивимося, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Вони трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Але побачимо, чи доведеться мені там бути. Я волів би не бути там", — сказав Трамп журналістам під час візиту у Народний дім у Вашингтоні, округ Колумбія.

Президент США додав: "Я б волів, щоб вони зустрілися самі та подивилися, що у них вийде. Але тим часом вони продовжують воювати та продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно. Я думав, що ця війна буде десь посередині за рівнем складності, а виявилося, що вона найважча".