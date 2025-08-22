Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

На Дніпропетровщині почали роботу евакуаційні групи "Білий янгол": від початку серпня здійснено понад 50 виїздів, із небезпечних районів евакуйовано 570 людей, в тому числі 174 дитини, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в п'ятницю міністр написав, що відвідав прифронтові громади Дніпропетровщини, які щодня знаходяться під ворожими обстрілами.

"У регіоні почали працювати власні евакуаційні групи "Білий Янгол". 12 поліцейських пройшли стажування на Донеччині та з початку серпня вже здійснили понад 50 виїздів. Вивезли з небезпечних районів 570 людей, серед них 174 дитини", - зазначив міністр.

Він додав, що незабаром ці групи отримають додаткові авто з бронезахистом, що посилить їхні можливості.

Крім того, за словами Клименка, в небезпечних районах Дніпропетровщини працюють 6 евакуаційних груп "Фенікс" ДСНС. "Для їхніх потреб також підготували бронетранспорт", - уточнив він.

Глава МВС поінформував, що спілкувався з головами прифронтових громад: "Головне питання для всіх - безпека людей. Саме тому ми розвиваємо наші ініціативи "Поліцейський офіцер громади" та "Офіцер-рятувальник громади". Дніпропетровщина активно долучається до цих проєктів, і я вдячний за підтримку".