Події
15:16 22.08.2025

НАТО контактує з Польщею щодо інциденту з дроном – Рютте

Фото: Unsplash

НАТО перебуває на зв’язку з Польщею щодо останнього інциденту з дроном, Польща має якось відреагувати на це, повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

"Ми з нашими колегами з Польщі, ми з ними тісно-тісно співпрацюємо, не говорячи вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми за цим стежимо, не сумнівайтеся", - сказав Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Як повідомлялося, о 2-й ночі 20 серпня у селі Осини Люблінського воєводства на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, який потім вибухнув. Заступник оперативного командувача Збройних сил Польщі Маліновський повідомив, що це міг бути дрон-обманка, а вибухівка необхідна для "самознищення". Також Маліновський заявив, що дрон летів на низьких висотах, тому радіолокаційне поле протиповітряної оборони Польщі не виявило його.

21 серпня Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту протесту, в якій висловило рішучий протест проти інциденту з дроном.

