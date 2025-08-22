Через ворожий обстріл на Сумщині пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ

Фото: ДСНС

Внаслідок російських ударів по Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району Сумської області пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ та виникли пожежі у житловому секторі, повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Сумщина: внаслідок російських ударів по Зноб-Новгородській громаді пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ. Крім того, виникла масштабна пожежа в житловому секторі. На щастя, ні мешканці, ні рятувальники не постраждали", - йдеться в повідомленні у Телеграмі у п'ятницю.

За інформацією, наразі триває ліквідація всіх осередків горіння, розпочато аварійно-відновлювальні роботи в оселях людей.