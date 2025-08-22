Міністр оборони Польщі анонсував відкриття нового навчального полігону для ЗСУ

Міністр оборони та віце-прем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про відкриття 1 вересня на півдні країні другого за величиною навчального табору для українських та польських військових, що нині будується за сприянням країн НАТО та Норвегії.

"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір – місце для навчання польських, а також українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія – ми хочемо допомагати Україні на території Республіки Польща. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", — написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

Він додав, що будівництво великого табору розпочалося 14 липня, наразі роботи на стадії завершення, та 1 вересня "тут (на цьому полігоні – ІФ-У) розпочнеться перший курс навчання для українських військ на території Республіки Польща".

Міністр зазначив, що після завершення місії з підтримки України цей табір буде переданий для використання польськими Збройними Силами.

"Я хотів би щиро подякувати всім нашим солдатам – командиру та начальнику цього місця, які керують усім навчальним комплексом для сухопутних військ. Це найпівденніший полігон, другий за величиною в Польщі, центр підготовки сухопутних військ, який демонструє свої можливості", - наголосив Косіняк-Камиш.