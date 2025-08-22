УЧХ надасть грошову допомогу зареєстрованим евакуйованим у Лозівському ТЦ

Фото: https://www.facebook.com

Український Червоний Хрест (УЧХ) надасть грошову допомогу евакуйованим, які зареєструвалися у Лозівському транзитному центрі (Харківська область).

"З 20 серпня 2025 року команда Українського Червоного Хреста розпочала реєстрацію евакуйованих у Лозівському транзитному центрі на Харківщині. Кожна зареєстрована особа отримує грошову допомогу у розмірі 10 800 грн. До середини вересня планується підтримати близько 500 людей, із можливістю подальшого розширення програми", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.

Допомога надається людям, евакуйованим із Донецької області — зокрема з Покровського напрямку та Добропільської, Білозерської, Новодонецької, Криворізької, Дружківської, Костянтинівської, Краматорської та Лиманської громад. Щодня евакуюється в середньому 100–120 осіб.

Лозівський транзитний центр відкрито як додатковий майданчик до перевантаженого Павлоградського транзитного центру. Тут щодня працюють волонтери Лозівської міськрайонної та Харківської обласної організацій Українського Червоного Хреста. На місці діє команда загону швидкого реагування УЧХ, яка за потреби забезпечує транспортування людей та видачу гуманітарної допомоги.

Український Червоний Хрест є єдиною гуманітарною організацією, яка надає грошову підтримку безпосередньо на місці евакуації.

Проєкт реалізується за підтримки Данського Червоного Хреста.