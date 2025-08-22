Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

Фото: https://www.facebook.com

Російські окупаційні війська протягом кількох годин поспіль завдавали ударів по Костянтинівці (Донецька обл.), що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури, одну людину поранено, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"З початком доби 22 серпня російські нелюди здійснили серію обстрілів по місту Костянтинівці. Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

За даними місцевої влади, пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватні будинки, магазин будівлі "Укрпошти" та газогін.

Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250. Одна цивільна особа зазнала поранень.