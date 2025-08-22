Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи президента про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років, так як у цього питання дуже багато аспектів.

"Ми працюємо над задачею президента - знайти шлях, як надати можливість виїжджати за кордон. Це дійсно регулюється постановою Кабміну, не потребує змін до закону. Проте, цей предмет потребує широкого обговорення, дискусії, і ми цю дискусію ведемо разом з військовими" - сказала вона під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Вона додала, що у цього питання є дуже багато аспектів, і йде пошук оптимального шляху, як реалізувати цю ініціативу.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців, зокрема, підвищити рівень з 18 до 22 років.

18 серпня премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів на поточному тижні (18-24 серпня) фіналізує пропозицію президента про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.