Інтерфакс-Україна
Події
11:20 22.08.2025

Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

1 хв читати
Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи президента про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років, так як у цього питання дуже багато аспектів.

"Ми працюємо над задачею президента - знайти шлях, як надати можливість виїжджати за кордон. Це дійсно регулюється постановою Кабміну, не потребує змін до закону. Проте, цей предмет потребує широкого обговорення, дискусії, і ми цю дискусію ведемо разом з військовими" - сказала вона під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Вона додала, що у цього питання є дуже багато аспектів, і йде пошук оптимального шляху, як реалізувати цю ініціативу.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців, зокрема, підвищити рівень з 18 до 22 років.

18 серпня премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів на поточному тижні (18-24 серпня) фіналізує пропозицію президента про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років.

Теги: #виїзд #свириденко #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:07 22.08.2025
Ще 65 громадян, застряглих на російсько-грузинському кордоні, повернули в Україну – МЗС

Ще 65 громадян, застряглих на російсько-грузинському кордоні, повернули в Україну – МЗС

15:21 21.08.2025
Свириденко: Представники влади на зв'язку з керівництвом заводу Flex по першочергових заходах

Свириденко: Представники влади на зв'язку з керівництвом заводу Flex по першочергових заходах

12:12 21.08.2025
Закон про професійну освіту відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС - Свириденко

Закон про професійну освіту відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС - Свириденко

10:41 21.08.2025
Свириденко: Потрібні як двосторонні, так і тристоронні зустрічі зі США, щоб змусити Росію припинити війну

Свириденко: Потрібні як двосторонні, так і тристоронні зустрічі зі США, щоб змусити Росію припинити війну

18:33 20.08.2025
Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

16:14 18.08.2025
Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

Уряд до кінця тижня фіналізує пропозицію про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років - Свириденко

19:33 17.08.2025
Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби

15:06 17.08.2025
На ПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з легкових авто - очевидці

На ПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з легкових авто - очевидці

04:58 03.08.2025
З 4 серпня на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливе часткове перекриття смуг руху

З 4 серпня на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливе часткове перекриття смуг руху

14:40 01.08.2025
Польща створює на східному кордоні інженерні парки із засобами протидії мобільності

Польща створює на східному кордоні інженерні парки із засобами протидії мобільності

ВАЖЛИВЕ

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

Кабмін пропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону - законопроєкт

"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Уряд не розглядає питання підвищення тарифів на житлові потреби – Кулеба

З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА

Морський дрон ГУР знищив п’ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійска

Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА