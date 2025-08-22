08:57 22.08.2025
У Курганному на Харківщині одна людина загинула, ще троє постраждали через удари ворожих дронів
Близько 4:00 російські fpv-дрони атакували Курганне (Купʼянський р-н Харківської обл.).
"Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди. Загинув 59-річний чоловік. Поранення та гострий шок отримали три жінки віком 53, 60 та 62 роки", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ст. 438 КК України).