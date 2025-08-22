Глава МЗС Канади та держсекретар США обговорили підтримку України

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд у четвер у Вашингтоні зустрілася з державним секретарем США Марком Рубіо, вони обговорили підтримку України.

"Сьогодні я мала продуктивну зустріч із секретарем @SecRubio у Вашингтоні. Ми обговорили співпрацю щодо спільних пріоритетів, зокрема: підтримку України, покращення безпеки в Арктиці, вирішення кризи безпеки на Гаїті та продовження надання гуманітарної допомоги в Газі", - написала вона в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/AnitaAnandMP/status/1958650033500295339