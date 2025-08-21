Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський заявляє про безальтернативність тиску на РФ на фоні дипломатичних зусиль в напрямку завершення російсько-української війни.

"Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, військові, зокрема, головнокомандувач та Генеральний штаб Збройних сил України, працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України, і наголосив на важливості кожного дня цієї роботи.

"Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - сказав президент України.

За його словами, робиться все необхідне, щоб захистити Українську державу і громадян. "Президент Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити. Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, в усіх наших контактах з партнерами, щоб усе ж відбулись перемовини, і саме такі, які можуть наблизити мир", - додав Зеленський.