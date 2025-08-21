Протягом місяця Міносвіти має усунути порушення в порядку та умовах фінансування шкіл - голова комітету Ради

Верховна Рада просить Кабінет міністрів внести зміни до порядку та умов фінансування шкіл, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Пам’ятаєте, на засіданні Комітету ми обговорювали постанову №13506 "Про забезпечення доступу до освіти", де йшлося про мінімально-допустиму кількість учнів у класі. Сьогодні Верховна Рада підтримала це рішення й звернулася до Кабінету Міністрів з вимогою внести зміни до Порядку та умов фінансування шкіл і привести його у відповідність до закону", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, мінімальна межа у 60 учнів з 1 вересня – викликає серйозне занепокоєння у вчителів, батьків і народних депутатів.

"Саме тому ми звернулися до Кабміну з вимогою вилучити цю норму. Протягом місяця Міністерство освіти має усунути порушення. Жодна дитина не повинна втратити право на безпечну, якісну й доступну освіту. Цей принцип є непорушним", - додав голова комітету.

Раніше Бабак пояснював, що згідно з рішенням уряду, наступного 1 вересня мають перестати фінансувати школи, де навчається менше 60 дітей, але на його думку, урядова постанова була виписана некоректно, адже на сьогодні в Україні існують різні типи освітніх закладів.

"Наприклад: гімназії, у яких за Законом може бути 45 дітей; ліцеї повного циклу, де достатньо 55 учнів; ліцеї з гімназією без початкової школи", - додав він.

За його словами, тому сьогодні Комітет одноголосно вирішив, що Верховна Рада своєю постановою звернеться до Кабінету міністрів із вимогою змінити урядове рішення та привести його у відповідність до закону з неухильним дотриманням норм про мінімальну наповнюваність класів.