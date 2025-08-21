Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Підземні школи з вересня відкриються лише в тих громадах Херсонської області, куди не дострілює реактивна система залпового вогню (РСЗВ) і артилерія, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Відкриються такі школи (підземні - ІФ-У) лише в громадах, куди не дострілює РСЗВ і артилерія. Це більше, ніж сорок кілометрів від лінії зіткнення", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

Він розповів, що на сьогодні у громадах Херсонщини на фінішній прямій облаштування трьох підземних шкіл, які будуть готові прийняти на навчання дітей у змішаному форматі з вересня.

Крім того, за його словами, до кінця 2025 року планується відкрити ще три підземні школи.

"Загалом готуємо до роботи в змішаному форматі з початку нового навчального року 8 шкіл і один дитячий садочок. Але сподіваюся, що уже в першому семестрі їх кількість збільшиться до 12 закладів", - додав він.

Прокудін підкреслив, що в буферній зоні, де ведуться активні бойові дії, відкриття шкіл не буде.

"Цього навчального року у закладах освіти області навчатимуться більш, ніж 51 тис. учнів. Звичайно, через безпекову ситуацію, більшість, приблизно 48 тис. Дітей, вчитимуться в дистанційному форматі. За партами будуть навчатися дітлахи в безпечних громадах, серед них більше 100 першокласників", - розповів глава ОВА.