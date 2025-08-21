Посол ЄС в Україні: Росія завдає масованих ударів, це справжнє обличчя її версії миру

Фото: https://x.com/kmathernova/

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, коментуючи масовані удари РФ по Україні минулої ночі, саме їх назвала "справжнім обличчям російської версії миру".

"Росія завдає масованих ударів! Справжнє обличчя її версії миру", - написала вона у соціальній мережі Х у четвер.

"Масовані ракетні та дрон-атаки протягом ночі були спрямовані на західні регіони, які досі вважалися безпечними. Мукачево, Львів, Луцьк та Рівне зазнали ударів, в результаті яких загинули та поранені люди", - наголосила вона.

"Також було пошкоджено американське підприємство в Мукачеві", - додала Матернова.

Як повідомлялося, вперше за час повномасштабного вторгнення Мукачево на Закарпатті опинилося під атакою російських військ. Дві ракети долетіли до міста, яке розташовано за 35 км від угорського кордону. Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по місту збільшилася до 15. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Окрім того, за інформацією ДСНС Закарпатської області, два ракетні удари в Мукачеві поцілили по території одного з промислових об’єктів. Йдеться про компанію "Флекс Україна", яка належить Flextronics – одному зі світових лідерів з контрактного виробництва електроніки та дизайну, акції якого котируються на американській біржі Nasdaq.

Крім того, росіяни атакували Львів ракетами Х-101 із касетними бойовими частинами. За даними облпрокуратури, такі три ракети в регіоні було збито силами ППО. Разом з тим зафіксовано потрапляння ударних безпілотників. Загинула одна людина, поранено троє.