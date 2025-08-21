БПЛА, що вибухнув у Польщі, ймовірно залетів з Білорусі – ЗМІ

Глава окружної прокуратури в Любліні Гжегож Трусевич під час брифінгу у четвер заявив, що російський безпілотник, що вибухнув у середу поблизу селища Осіни, ймовірно, залетів на територію Польщі з Білорусі, повідомляє агентство PAP.

Трусевич повідомив, що в середу вдалося допитати ще трьох осіб з навколишніх населених пунктів, які бачили і чули літаючий об'єкт.

"У порівнянні з записами, які ми маємо, існує дуже висока ймовірність, що цей об'єкт, ймовірно, прилетів з території Білорусі", – заявив він.

Трусевич також повідомив про відновлення огляду місця події, у четвер зона пошуків буде розширена на додатковий сектор, загалом це "кілька гектарів". На місці вже перебувають шість прокурорів та близько 150 представників інших служб, у тому числі військових.

Раніше на пресконференції в середу він повідомив, що на кукурудзяне поле впав "великий військовий дрон", на двигуні якого були виявлені написи "ймовірно корейською мовою". За його словами, слідчі зібрали значний обсяг доказів і допитали близько 10 осіб.

Як повідомлялось, міністр оборони та віце-прем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що невідомий об'єкт, що у ніч з вівторка на середу впав і вибухнув на кукурудзяному полі поблизу селища Осіни в Луківському повіті Люблінського воєводства, є російським безпілотником, повідомляє Onet.pl у середу.