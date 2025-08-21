Закон про професійну освіту відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС - Свириденко

Закон "Про професійну освіту" відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від Європейського Союзу, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Вітаю ухвалення Верховною Радою нового Закону "Про професійну освіту". "За" — 285 депутатів. Це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах, що дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці.

"Уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури. Це нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків та реконструкцію закладів. Дякую всім, хто працював над цим законом. Це зміни заради молоді, економіки та відновлення країни", - додала вона.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, серед головних змін, які передбачає прийнятий закон, є те, що професійні коледжі працюватимуть у формі некомерційних товариств, що дасть можливість відмовитися від тарифної сітки та типового штатного розпису, а також вільно розпоряджатися власними надходженнями, а фінансова автономія дасть змогу підвищити зарплати для найкращих співробітників закладів, передусім для майстрів виробничого навчання.

Також передбачається, що: директорам закладів встановлять KPI, що дозволить протягом кількох років побачити кадрові зміни та нових людей в управлінні.

Крім того, за декілька років випускників чекатиме зовнішнє оцінювання результатів навчання, яке будуть проводити незалежні кваліфікаційні центри, що на думку Міносвіти підвищить якість підготовки фахівців, оскільки дипломи вже не видаватимуть без такої перевірки знань.

"Вищі професійні училища, ПТУ та Центри ПТО поступово перейменують у професійні коледжі, де будуть навчатися студенти з повноцінними академічними правами. І найважливіше — ми нарешті почнемо створювати на базі коледжів ефективну модель підготовки кваліфікованих кадрів, які потрібні ринку праці вже зараз", - йдеться в повідомленні.