Польська та авіація НАТО піднімалася в повітря у зв'язку з ракетною атакою РФ по Україні

Військова авіація Польщі та її шведських союзників по НАТО несла нічне чергування на тлі повітряної тривоги в Україні, повідомило в четвер Оперативне командування польських Збройних сил.

Повідомляється, що в ніч на 21 серпня у зв'язку з "активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, в тому числі із застосуванням гіперзвукових ракет" була піднята в повітря польська авіація і авіація НАТО.

Згідно з повідомленням, також були приведені в найвищу ступінь готовності наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки.

"Ця ніч стала черговим періодом підвищеної готовності польських і союзних систем та інтенсивної роботи радіотехнічних військ, пілотів, наземного персоналу і особового складу бойових чергувань", - зазначили в командуванні.

Станом на ранок четверга "у зв'язку зі зменшенням загрози російських авіаударів по території України, дії польської та союзної авіації в польському повітряному просторі припинені, а розгорнуті сили і засоби повернулися до виконання стандартних оперативних завдань".

У командуванні підкреслили, що порушень повітряного простору Польщі зафіксовано не було.

"Дякуємо за підтримку Об'єднаному авіаційному командуванню НАТО та Військово-повітряним силам Королівства Швеція, чиї винищувачі JAS 39 Gripen, що базуються в Мальборку, забезпечували безпеку в польському небі, постійно стежать за ситуацією в Україні і залишаються в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору" , - йдеться в повідомленні.

Раніше Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х повідомляло, що у польському повітряному просторі діють літаки Повітряних сил та авіації союзників у зв’язку з активністю дальньої авіації РФ, яка здійснює удари по території України, зокрема із застосуванням гіперзвукових ракет.