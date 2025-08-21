Інтерфакс-Україна
Події
06:26 21.08.2025

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

У польському повітряному просторі діють літаки Повітряних сил та авіації союзників у зв’язку з активністю дальньої авіації РФ, яка здійснює удари по території України, зокрема із застосуванням гіперзвукових ракет, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил активувало всі доступні сили та засоби. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", – йдеться у повідомленні.

В командуванні наголосили, що "ужиті дії мають на меті гарантувати безпеку території Республіки Польща та її громадян, зокрема в районах, що межують із територіями, охопленими воєнними діями".

"Оперативне командування ЗС Польщі перебуває у постійній готовності до реагування та безперервно відстежує розвиток ситуації", – зазначено у повідомленні.

Джерело: https://x.com/dowopersz/status/1958362955377975306?s=46

Теги: #польща #удари #рф #авіація

